Раскрыта природа таинственных «НЛО» над США

В США раскрыли природу неопознанных летающих объектов, которых видели в небе на северо-западе страны. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на самом деле это коммерческие и любительские дроны.

В ходе брифинга Кирби пояснил, что очевидцы видят как законные коммерческие беспилотники и любительские аппараты, так и дроны правоохранительных органов, пилотируемые самолеты и даже звезды. По его словам, в этих объектах не выявили аномалий и угроз для национальной и общественной безопасности страны, сообщает сайт Белого дома.

Ранее в американских СМИ появились сообщения об объектах, похожих на НЛО. Они возникали над жилыми кварталами и над закрытыми зонами. НЛО вызвали беспокойство у жителей, и они обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации.

Пентагон опубликовал рассекреченные видео об НЛО

Так, 13 декабря из-за неопознанных дронов временно прекратил работу аэропорт Стюарт в Нью-Йорке. Глава штата Кэти Хоукул распорядилась провести расследование инцидента.

По словам очевидцев, один из летающих объектов был размером с автобус и парил в 50 метрах над деревьями. Он летел беззвучно, при этом на нем можно было рассмотреть зеленые и красные огни.

В штате Нью-Джерси НЛО стали появляться с 18 ноября. Местные жители утверждают, что временами видели в небе десятки объектов одновременно. В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы. Но избранный президент США Дональд Трамп считает, что в Белом доме скрывают правду от людей. В ФБР поступило уже более трех тысяч сообщений об НЛО, и их следует сбивать.

В декабре 2023 года НЛО зафиксировали рядом с самолетом Джо Байдена. Шарообразный предмет попал на камеру плейнспоттеров авиалюбителей, отслеживающих полеты самолетов. Некоторые наблюдатели предположили, что на самом деле это воздушный шар. Джон Кирби заявил, что Джо Байден всерьез озабочен темой неопознанных летающих объектов. Он прикладывает усилия к сбору и изучению данных о них.