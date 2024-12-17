Утром во вторник, 17 декабря, Землю накрыла магнитная буря. Ей присвоили класс G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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Буря началась в 8:21 по мск. В класс G1 определяют несильные магнитные бури. По словам Леуса эта буря окажется непродолжительной. Причиной ее возникновения стало увеличение скорости и плотности солнечного ветра.

Магнитные бури: что это, чем опасны, как от них защититься

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как легче пережить магнитную бурю. В такие дни он посоветовал высыпаться, нормально питаться, быть физически активными, а также прислушиваться к своему организму.