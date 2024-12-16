Раскрыта информация о стоимости необычного iPhone 17 Air

Дизайн iPhone 17 Air будет значительно отличаться от внешнего вида других смартфонов серии, но это не сделает его самым дорогим в ней. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на отчет журналистов The Wall Street Journal Аарона Тилли и Яна Цзе.

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Их материал подтвердил широко распространенные слухи о появлении iPhone 17 Air с корпусом, который будет тоньше, чем у текущих моделей iPhone. Хотя конкретные размеры не были указаны, предыдущие слухи предполагали, что толщина устройства может варьироваться от 5 мм до 6,25 мм, в то время как линейка iPhone 16 начинается с 7,8 мм. Это сделает iPhone 17 Air самой тонкой моделью в истории, побив рекорд iPhone 6 толщиной 6,9 мм.

Сообщается, что iPhone 17 Air откажется от некоторых функций, доступных в моделях Pro. В частности, устройство будет оснащено упрощенной системой камеры, что приведет к снижению цены по сравнению с линейкой Pro, стоимость которой в США начинается с $999 (примерно 104 тыс. руб. по курсу на 16 декабря 2024 года, – «Газета.Ru»).

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре 2025 года.

Кроме того, Apple планирует выпустить два неких складных устройства. Один из них будет представлять собой самый большой в мире MacBook со складным 19-дюймовым экраном, а другой – складной iPhone. Диагональ экрана оного окажется больше, чем 6,9 дюйма у iPhone 16 Pro Max.