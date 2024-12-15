Российский регион остался без интернета

В Башкирии в воскресенье утром, 15 декабря, произошел крупный сбой в работе «Ростелекома». Многие клиенты компании пожаловались в соцсетях и на сайте провайдера на отсутствие связи, пишет портал «СтарХит».

Журналисты заметили, что горячая линия провайдера практически не работает — в компании это объясняют большим наплывом звонков.

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«Уважаемые клиенты! Замечены перебои в работе сети у абонентов на территории Башкирии. Над устранением проблемы в оперативном режиме уже работают наши специалисты. О ходе восстановления мы будем информировать дополнительно», — разъяснили в пресс-службе оператора.

По данным портала, инженерам «Ростелекома» действительно удалось оперативно восстановить связь — интернет нормально заработал в Уфе и ряде других городов.

В техподдержке компании пообещали оперативно решать вопросы в случае возникновения затруднений у клиентов.