Xiaomi «выкатила» бета-версию операционной системы HyperOS 2.1

Пока Xiaomi распространяет свою новейшую операционную систему HyperOS на устройства для международного рынка, разработчики вендора уже начали публиковать бета-версию обновлённой прошивки с маркировкой OS2.0.26.7.VOCCNXM — обновление до HyperOS 2 Beta. Как пишут инсайдеры, речь идёт о HyperOS 2.1.

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Это не новая версия прошивки, а скорее исправление недоработок и багов. Обновление содержит множество оптимизаций и исправлений, «которые действительно улучшают пользовательский опыт». Уточняется, что первой обновление получит китайская версия Xiaomi 15.

Известно, что исправления придут для аналога «эпловского» выреза Dynamic Island. Будет изменён дизайн уведомлений от приложений, отображающихся в области фронтальной камеры; уведомления станут более полными и информативными, приобретут большую интерактивность и получат более детализированный дизайн.

Будет оптимизирован игровой режим GameTurbo 2.1. Механизм функционала станет более сложным, подробным, для большего контроля над производительностью смартфона в процессе игры.

В HyperOS 2.1 будет интегрирован новый экран блокировки, включающий в себя простую и очевидную типографику, классические обои, дизайн станет минималистичным.

В новой бета-версии HyperOS появятся фиксированные уведомления от мультимедиа. Например, уведомления будут более подробно показывать, какой трек играет, обложку песни и элементы управления воспроизведением. Также будет внедрено новое оформление, изменена типографика и многое другое.