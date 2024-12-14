Samsung будет поставлять игровой контроллер вместе с гарнитурой Project Moohan

Инсайдеры из Android Authority рассказали, что новая операционная система Google для запуска ИИ-приложений — Android XR — будет иметь API контроллеров. И VR-гарнитура Project Moohan VR от Samsung также будет поставляться с контроллерами.

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Работать гарнитура будет как раз на Android XR, а разработчики также смогут легко перенести существующие приложения и игры на эту ОС, «хотя потребуется некоторая оптимизация». Пока подробностей мало, так как Google только на днях анонсировала свою новую ОС, но известно, что первым устройством под управлением Android XR будет именно гарнитура Project Moohan.

При этом никаких контроллеров на прототипе гарнитуры Samsung не представила, но, согласно инсайдерскому материалу, «хорошая новость заключается в том», что предполагаемые контроллеры гарнитуры от Samsung будут поддерживать игры.