Камеру iPhone изменят впервые за шесть лет

Компания Apple в 2025 году изменит дизайн основной камеры iPhone. Об этом сообщает в Weibo авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station.

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Автор изучил цепочки поставок американской корпорации и выяснил, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат новый дизайн камеры. Судя по рендеру, камера будет расположена в прямоугольном блоке, который будет находиться горизонтально в верхней части задней панели. При этом также запланированный на 2025 год iPhone 17 Air получит одну камеру.

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Если инсайд Digital Chat Station верен, то Apple изменит дизайн камеры смартфонов впервые за шесть лет. В 2019 году компания представила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, которые получили тройную камеру, вписанную в квадратный блок.

Также Digital Chat Station полагает, что горизонтально ориентированная камера станет трендом в 2025 году. Он ожидает, что многие производители Android-устройств представят свои смартфоны с похожим дизайном.

По словам журналистов издания 9to5Mac, сообщениям Digital Chat Station можно доверять. Ранее инсайдер точно предсказал, что iPhone 16 Pro получит телеобъектив и увеличенный размер сенсора камеры.

Ранее источники издания The Information рассказали, что корпорация Apple уберет лоток для физических сим-карт из новых смартфонов в 2025 году. В настоящий момент Apple выпускает iPhone, которые поддерживают только eSIM, в США.