Математик решил задачу о передвижении дивана

Корейский математик из Университета Енсе Джинеон Бэк первым за 60 лет решил задачу о перемещении дивана при переезде.

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Задача родилась в 1966 году, когда австрийско-канадский математик Лео Мозер формализовал проблему о перемещении дивана в дверной проем — какой самый большой двумерный объект может успешно обойти L-образный угол? Согласно задаче, в двумерном пространстве нужно найти жесткое тело с наибольшей площадью А («константа дивана») , которое можно будет переместить в Г-образном «коридоре», который был образован «тоннелями» шириной в единицу измерения, сходящимися под прямым углом.

Как заявил сам Бэк, его расчеты показали, что для комнаты в 1 единицу измерения максимальная площадь дивана будет равняться всего 2,2195 единицам. Однако, это может измениться, если взять предмет мебели другой формы. Сам математик использовал при расчетах диван Gerver — математическую конструкция профессора Ратгерского университета Джозефа Гервера, представляющий из себя кубоид с U-образной передней частью. Теперь исследование Бэка должно пройти проверку от других ученых.

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