Россияне массово используют средства ускорения YouTube

Согласно опросу компании edna, опубликованному в издании Forbes, после замедления работы YouTube в России 24% пользователей начали использовать технические средства ускорения видеосервиса. В исследовании приняли участие 2315 респондентов из всех регионов страны в возрасте от 18 до 65 лет.

© Газета.Ru

Из числа опрошенных 12% перешли на «VK Видео», 11% — на RuTube, а 10% выбрали другие отечественные платформы. Еще 19% респондентов заявили, что продолжат смотреть YouTube, пока сервис работает, 13% перестали смотреть онлайн-видео, а 12% не заметили изменений.

Опрос также показал, что 20% россиян вообще не используют отечественные видеосервисы. Среди недостатков отечественных платформ респонденты отметили нехватку разнообразия контента, любимых блогеров и зарубежного контента. Также были выявлены проблемы с интерфейсом и поиском.

Напомним, что российские операторы связи начали предупреждать пользователей о замедлении работы YouTube еще летом. Российские власти объяснили это прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google в России.