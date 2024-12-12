Некоторые пользователи iPhone не могут смотреть видео в Telegram

Звук в Telegram пошел, а картинка замерла на первом кадре, если вообще открылась, — ситуация, теперь знакомая многим пользователям iPhone и iPad. И не помогает ни перезагрузка гаджета, ни обновление приложения. А судя по комментариям в App Store, пробовали многие. Оценка Telegram в магазине приложений Apple теперь 3,8. Для сравнения: в Google Play у Telegram 4,2. А в App Store — поток негативных отзывов, суть которых сводится к восклицаниям: «Что вы сделали? Видео не работает! Верните как было! Дурацкое обновление!»

Но у кого-то все в Telegram работает штатно. И пока непонятно, почему. Продолжает ведущий программы «Сумма технологий» на «Бизнес FM» Денис Самсонов:

Денис Самсонов, ведущий программы «Сумма технологий» на «Бизнес FM»: «Какой-то особой логики в этой истории не выявлено. Есть предположение, что в группе риска все-таки владельцы более старых моделей, потому что среди тех лайфхаков, которые позволяют обойти проблему, если она возникла, большинство работает на относительно свежих моделях iPhone. Но нельзя сказать, что есть какая-то выборка. На первый взгляд, ощущение, что это достаточно случайная проблема, которая возникла в связи с выходом обновления мессенджера. Я думаю, что в ближайшие дни, максимум недели, она будет устранена».

А пока решить проблему с видео можно с помощью костылей. Например, чуть-чуть проскроллить видео вперед — картинка оживет, и ролик можно отмотать к началу. Но это работает далеко не у всех пострадавших. Второй способ: открыть видео, нажать в правом верхнем углу на значок «картинка в картинке», видео откроется в новом окне, и там будет работать.

Особо невезучие поклонники Apple столкнулись еще и с тем, что после обновления в Telegram у них слетело не только видео. Кто-то не может отправить запись с диктофона, а кто-то даже банальную ссылку. Но тут тоже есть костыль, указывает аналитик ICT-Online.ru Андрей Блинов:

Андрей Блинов, аналитик ICT-Online.ru «Лайфхак: открыть браузерную версию, например в Safari, открыть браузерную версию Telegram через iPhone. Может быть, такое тоже сработает».

Работает. «Бизнес FM» проверила. Но долго так на костылях не походишь.