SpaceX стала самым дорогим частным стартапом в мире

Компания SpaceX Илона Маска стала самым дорогим частным стартапом в мире после предложения инвесторам о покупке акций. Оценочная рыночная стоимость производителя ракет и спутников поднялась до $350 млрд в связи с ростом цен на акции компании на 65%, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно условиям сделки, SpaceX и инвесторы, проявляющие повышенный интерес к предприятию миллиардера, приобретут акции компании на сумму $1,25 млрд по цене $185 за штуку. Несколько месяцев назад акции стартапа продавались по $112, а его стоимость оценивалась в $210 млрд.

SpaceX обошла владеющую TikTok компанию ByteDance, стоимость которой в прошлом месяце была оценена почти в $300 млрд в результате принятия программы обратного выкупа акций.

Сама SpaceX приобретет акции почти на $500 млн, остальной капитал поступит от внешних инвесторов, которые спешат поддержать разрастающиеся деловые интересы Маска, самого богатого предпринимателя в мире, ставшего близким доверенным лицом избранного президента США Дональда Трампа, говорится в публикации.

Маск потратил во время президентской гонки в США не менее $260 млн, чтобы помочь Трампу возвратиться в Белый дом. Согласно заявлению Трампа, Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

Трамп выиграл выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.