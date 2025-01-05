Какие кровавые игры проводили в римском Колизее?

Когда Колизей открыл свои двери в 80 году нашей эры, десятки тысяч римлян воспользовались шансом стать свидетелями кавалькады жестоких игрищ. Амфитеатр проводил игры примерно дюжину раз в год, в честь праздников, фестивалей и празднования дня рождения императора. А чтобы поддерживать интерес публики, римские чиновники придумывали все более экстравагантные зрелища. Портал history.com рассказал, какие игры проходили в Колизее.

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Морские битвы

В честь открытия Колизея император Тит объявил 100 дней игр, которые могли бесплатно посетить все желающие. Так он хотел продемонстрировать, что обладал не меньшим могуществом, чем его отец. За эти 100 дней, помимо всего прочего, прошли два постановочных морских боя — т.н. навмахии. Причем одна из них прошла в самом Колизее, даже несмотря на то, что площадка была слишком маленькой.

Историки полагают, что для игр использовались уменьшенные копии реальных кораблей с плоскими днищами, специально для мелкой воды. По мнению специалистов, навмахия проходила в Колизее еще два раза, но большая часть морских сражений проводилась на берегах реки Тибр. Там в реконструкции могли участвовать тысячи гладиаторов и полноразмерные корабли — роль их команды выполняли приговоренные преступники.

Бои экзотических животных

Римские лидеры всегда старались делать события в Колизее более амбициозными и необычными, чем их предшественники. А для этого из разных регионов империи нередко завозились животные: львы, тигры и слоны. До наших дней дошла история о том, как на арене стравили каледонского медведя и льва. Якобы зрители хотели посмотреть на битву самого яростного зверя северной империи и южной. Один раз в Колизей даже привезли носорога.

Лесная охота

Но зрелища не ограничивались битвами животных. Император Проб однажды превратил Колизей в настоящий лес, полный зелени и деревьев, после чего выпускал на арену животных и тренированных охотников. Обычно люди побеждали, но публика часто симпатизировала зверям и болела за них. Одним из самых знаменитых охотников был гладиатор Карпофор — поэты даже сравнивали его с Гераклом.

Человеческие казни

Казни приговоренных преступников, ранних христиан и не-граждан Рима были «полуденным зрелищем». Хотя многие обычные римляне наблюдали за ними, дворяне и уважаемые граждане обедали за пределами амфитеатра, после чего возвращались к гладиаторским боям во второй половине дня.

Чтобы повысить накал страстей, казни нередко были частью реконструкции или визуализации греческих и римских мифов. Так, одним из самых популярных персонажей того времени был разбойник Лавреол: его изображали, совершавшим преступления и религиозные табу. Наказанием за эти проступки было распятие на кресте и дальнейшая смерть от когтей медведя. Помимо этого, преступников иногда заставляли отыгрывать роль мифического греческого изобретателя Дедала и его сына Икара, летавшего слишком близко к Солнцу.

Гладиаторские бои

Наконец, гвоздь программы амфитеатра. Хотя Спартак, Марк Атилий и Спикул — наиболее известные гладиаторы, прославившиеся благодаря своим навыкам, титул самого нашумевшего боя принадлежит дуэли между Прискусом и Верусом.

На открытии игр, проспонсированных императоров Титом, эти двое сражались так хорошо, жестоко и долго, что у публики пропала жажда крови. Зрители умоляли императора остановить бесконечный поединок, однако закон запрещал вмешиваться, пока один из гладиаторов не сдастся. Прискус и Верус приняли поражение одновременно. Император в награду даровал свободу обоим бойцам, объявив их победителями.