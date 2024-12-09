Rutube получил награду «Премии Рунета-2024»

Российский видеохостинг Rutube стал лауреатом «Премии Рунета-2024» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Об этом сообщается на странице организаторов мероприятия во «ВКонтакте».

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Также лауреатами премии в этой номинации стали журнал «Домклик», News Media Holding и проекты «Русская мефедроновая чума» от «Ленты.ру», «Сортировочная» от телеканала «Москва 24», «Радио ВЕРА» и «Донбасс Медиацентр».

Организаторами «Премии Рунета» является Российская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке Минцифры и Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году она также охватила проекты в сфере подкастинга, культурных инициатив и информационной безопасности.