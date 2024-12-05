Раскрыта опасность космического мусора для Земли

Пыль, которая формируется из обломков космического мусора и затем попадает в атмосферу Земли, может изменить климат на нашей планете. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Алексей Волков.

Он отметил, что есть две разновидности космической пыли — природная и рукотворная. Первая начала формироваться вскоре после Большого взрыва и является носителем информацию о звездах и планетах. Считается, что именно эти частицы когда-то принесли на Землю воду и углерод, сделав возможным развитие жизни. Второй вид космической пыли появляется при участии человека и загрязняет космос.

«Она формируется на орбитах вокруг Земли из обломков всевозможных космических аппаратов, отслуживших свой срок. Ее еще называют космическим мусором, который уже накрыл планету довольно внушительным покровом», — пояснил Волков.

По его словам, данный вид пыли превращается в разные химические вещества и нарушает защиту атмосферы Земли, провоцируя рост числа облаков.

«Она может вызывать как медленные изменения климата, так и внезапные явления, например, грозы, которые часто перерастают в ураганы и штормы», — добавил Волков.

Кроме того рукотворная космическая пыль представляет опасность для спутников, поскольку при столкновении может повредить или даже уничтожить их. Главным способом борьбы с ней на сегодняшний день являются специальные спутники, которые занимаются ее исследованием и передачей соответствующей информации на Землю, заключил он.