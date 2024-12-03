В Якутии упал астероид, появились первые видео инцидента

В Якутии упал астероид. Кадры падения небесного тела появились в Telegram-канале «Радио Sputnik».

На видео виден яркий болид, который движется к поверхности Земли. Через несколько секунд он дважды вспыхивает и полностью сгорает.

«Роскосмос» высказался о сближении потенциально опасного астероида с Землей

Ранее Роскосмос сообщал, что в 19:15 по московскому времени в атмосферу Земли войдет астероид под названием COWEPC5. Его размер варьируется от о,5 до двух метров. Отмечалось, что астероид упадет над районом Сибири западнее города Олекминск в Якутии и сгорит, не долетая до поверхности Земли.