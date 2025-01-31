Как вырезать звук из видео на Android и iOS: инструкция

Наткнулись на ролик в социальной сети и хотите вырезать из него понравившуюся музыку? На мобильных устройствах существует много способов изъятия звуковой дорожки из видео. Портал makeuseof.com рассказал, как это можно сделать на Android iOS.

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Метод №1: приложения от сторонних разработчиков

Пожалуй, один из самых простых вариантов — это вырезать звуковую дорожку с помощью приложения от стороннего разработчика. В App Store и Play Store полно бесплатных инструментов, но в этом тексте для примера возьмем наиболее популярные.

Так, на iOS можно воспользоваться MP3 Converter.

Запустите приложение.

Нажмите на значок плюса в нижней части экрана.

Выберите источник импорта видео: Wi-Fi, галерея смартфона, iCloud или другой. Если система потребует разрешения на доступ к файлу, выдайте его.

После добавления видео нажмите на него и выберите опцию Convert.

Наконец, выберите режим Default Mode (MP3), чтобы конвертировать видео в файл MP3.

Приложение за несколько секунд преобразует видео в звуковой файл MP3. После этого готовый файл можно будет найти на вкладке Converted Media. Откройте ее и выберите опцию Export: она позволит сохранить файл в памяти iPhone или экспортировать его какое-либо приложение.

На Android для конверсии подойдет Video to MP3.

Запустите приложение.

Нажмите Video to Audio и выдайте приложению доступ к файлам смартфона.

Найдите файл, из которого вы хотите вырезать звук.

На вкладке Format выберите формат, в который конвертируется конечный файл. Можно выбрать любой, но MP3 — самый универсальный и поддерживаемый.

Нажмите Convert.

Метод №2: онлайн-инструменты

Если вы не хотите загружать отдельное приложение, особенно для разового извлечения аудио, то есть и другой вариант — онлайн-платформы. Они потребуют подключения к Интернету, но вам не придется ничего скачивать.

Почти все подобные платформы работают по одной и той же схеме. Перейдите на сайт, выберите источник импорта видео (от облачного хранилища до памяти смартфона) и поставьте ролик на загрузку. После этого конвертируйте его — и готовый файл можно сохранить на смартфоне в качестве MP3-дорожки.