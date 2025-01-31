Как вырезать звук из видео на Android и iOS: инструкция

Наткнулись на ролик в социальной сети и хотите вырезать из него понравившуюся музыку? На мобильных устройствах существует много способов изъятия звуковой дорожки из видео. Портал makeuseof.com рассказал, как это можно сделать на Android iOS.

Как вырезать звук из видео на Android и iOS: инструкция
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Метод №1: приложения от сторонних разработчиков

Пожалуй, один из самых простых вариантов — это вырезать звуковую дорожку с помощью приложения от стороннего разработчика. В App Store и Play Store полно бесплатных инструментов, но в этом тексте для примера возьмем наиболее популярные.

Так, на iOS можно воспользоваться MP3 Converter.

  • Запустите приложение.
  • Нажмите на значок плюса в нижней части экрана.
  • Выберите источник импорта видео: Wi-Fi, галерея смартфона, iCloud или другой. Если система потребует разрешения на доступ к файлу, выдайте его.
  • После добавления видео нажмите на него и выберите опцию Convert.
  • Наконец, выберите режим Default Mode (MP3), чтобы конвертировать видео в файл MP3.

Приложение за несколько секунд преобразует видео в звуковой файл MP3. После этого готовый файл можно будет найти на вкладке Converted Media. Откройте ее и выберите опцию Export: она позволит сохранить файл в памяти iPhone или экспортировать его какое-либо приложение.

На Android для конверсии подойдет Video to MP3.

  • Запустите приложение.
  • Нажмите Video to Audio и выдайте приложению доступ к файлам смартфона.
  • Найдите файл, из которого вы хотите вырезать звук.
  • На вкладке Format выберите формат, в который конвертируется конечный файл. Можно выбрать любой, но MP3 — самый универсальный и поддерживаемый.
  • Нажмите Convert.

Метод №2: онлайн-инструменты

Если вы не хотите загружать отдельное приложение, особенно для разового извлечения аудио, то есть и другой вариант — онлайн-платформы. Они потребуют подключения к Интернету, но вам не придется ничего скачивать.

Почти все подобные платформы работают по одной и той же схеме. Перейдите на сайт, выберите источник импорта видео (от облачного хранилища до памяти смартфона) и поставьте ролик на загрузку. После этого конвертируйте его — и готовый файл можно сохранить на смартфоне в качестве MP3-дорожки.