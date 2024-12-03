К Земле приближается астероид — в 19:17 мск он войдет в воздушное пространство РФ над Якутией. Как сообщает «КП», эпицентр космического «шоу» можно будет увидеть из поселка Олекминск.

Небесное тело обнаружили американцы утром — в этот момент оно двигалось по созвездиям Овна и Тельца. Из-за чрезвычайно малого уровня светимости его удалось увидеть лишь с помощью большого телескопа. На основе полученных данных ученым удалось вычислить траекторию астероида.

По первым оценкам, камень должен полностью сгореть в воздухе, однако последняя информация говорит, что его части все-таки упадут на Землю в России между Олекминском и Ленском.

При входе в атмосферу астероид будет выглядеть как сияющий эллипс с хвостом. Цвет сейчас предсказать невозможно — он зависит от химического состава небесного тела. Кроме того, во время подобных событий люди слышат странный звук — он образуется от радиоволн.

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Огненный шар будет несложно заснять. Следует использовать широкоугольные объективы, а фотоаппарат лучше поставить на длинную выдержку со съемкой серией кадров. Однако бояться его не стоит, поскольку диаметр астероида составляет всего один метр, что делает его абсолютно безопасным для Земли.