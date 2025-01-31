Где скачать APK-файлы для Android: самые надежные сайты

Иногда приложения, которые хочется загрузить на Android, недоступны в Play Store по тем или иным причинам. В этом случае проще всего найти APK файл на сторонней площадке — нужно лишь выбрать безопасную. Портал makeuseof.com рассказал о проверенных платформах, где можно спокойно загружать APK без боязни вирусов и мошенников.

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Пожалуй, одна из лучших альтернатив Play Store. Платформу создали те же люди, что и новостной портал Android Police — а это само по себе гарантирует безопасность. Администрация проверяет все загруженные файлы перед публикацией, а также следит за тем, чтобы криптографические подписи разных версий приложений совпадали. Так сайт подтверждает, что изменения внесены и загружены легитимным разработчиком.

APKPure тоже тщательно следит за безопасностью, но немного другим методом — при помощи алгоритма шифрования SHA-1, подтверждающего надежность сертификатов. Если администрация хоть немного сомневается в подлинности и безопасности приложения, то оно просто не попадает в каталог. Поэтому на APKPure не выкладываются модифицированные файлы APK.

F-Droid специализируется на архивации и распространении бесплатных приложений на базе открытого исходного кода. Благодаря этому на платформе можно найти одни из лучших альтернатив многим популярным приложениям для Android. Помимо этого, F-Droid заранее предупреждает о потенциальных «раздражителях» файлов: от реклам до отслеживания данных и потенциальных рисков безопасности.

Uptodown — достаточно старая платформа, всегда акцентировавшая внимание на безопасности загруженных APK. Каждый файл в архиве сайта проверяется на вирусы и соответствие криптографических подписей. Помимо этого, на Uptodown есть функционирующий магазин с метаданными, взятыми из Play Store.