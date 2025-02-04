Как понять, что Android-смартфон заражен вирусом?

Замечаете, что ваш Android-смартфон начал как-то странно работать? Есть шанс, что он заражен вредоносной программой. Портал makeuseof.com рассказал, как можно проверить, загружены ли на ваше устройство вирусы.

© Unsplash

Повышенный расход батареи и низкое время работы

Даже если вы не замечаете каких-то признаков подозрительной активности, это не значит, что их нет — они могут скрываться где-то глубже. Если смартфон без какой-то весомой причины расходует много энергии, есть вероятность, что вредоносные приложения работают в фоновом режиме. Проверьте здоровье батареи через настройки системы и посмотрите, на какие приложения приходится наибольшая доля аккумулятора.

Площадка Google Play обычно защищает пользователей от загрузки подозрительных приложений, но дополнительная осторожность не помешает. Попробуйте остановить программу, расходующую слишком много батареи, перезагрузите смартфон. Попытайтесь удалить приложение.

Загрузка нежелательных приложений

Еще один признак вероятного взлома — это загрузка случайных приложений в память смартфона. Некоторые вредоносные программы способны дистанционно загружать другие файлы и пересылать чувствительную информацию злоумышленникам. Если вы заметили в списке приложений что-то, что вы не устанавливали — немедленно почистите память смартфона. Не уверены? Поищите в Интернете информацию о неизвестном приложении, это совсем не сложно.

Необычайно высокий расход трафика

Многие люди пользуются безлимитными интернет-тарифами, из-за чего нередко заглядывают в меню «Трафик данных». Если ваш смартфон начал странно работать, и вы хотите проверить, нет ли каких-то подозрительных подключений, обязательно откройте настройки и посмотрите историю расхода трафика. Большие объемы нормальны для стримингов и игр, загружающих обновления. Если среди них затесалось что-то, что пожирает по нескольку гигабайт трафика в месяц — изучите приложение подробнее.

Непонятный баннеры, рекламы и уведомления

К сожалению, нынешний Интернет полон рекламных баннеров, всплывающих по поводу и без. Многие пользователи уже более-менее адаптировались и научились с ними бороться, но это не значит, что они совсем не представляют угрозы. Не кликайте на сомнительные баннеры где бы они ни появлялись. Предупреждения о том, что смартфон «заражен вирусом» и «требует очистки» лгут — они просто направят ваши персональные данные третьей стороне. И ни в коем случае нигде не вводите данные банковских карт.