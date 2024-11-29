В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе сервисов Рунета

В работе нескольких российских банковских сервисов, служб доставки и операторов связи произошел сбой. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что сбой является временным и связан с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных платформ. В настоящее время специалисты стараются устранить проблему.

В России произошел крупный интернет-сбой

В Роскомнадзоре ожидают, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время.

Ранее россияне пожаловались на сбои в российских сервисах. В частности, они сообщали о проблемах в работе приложений служб доставки еды, операторов связи и банков.