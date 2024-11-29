TikTok столкнулся с массовыми сбоями в России

29 ноября российские пользователи TikTok стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые сообщения появились около 17:45 мск. К примеру, сейчас число обращений на сайте Downdetector перевалило почти за 800.

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Пользователи TikTok отмечают, что у них перестали грузится видео в ленте, не отправляются сообщения в личных чатах и возникает ошибка с надписью «Нет подключения к интернету, повторите попытку». С чем связаны сбои, пока неизвестно

Больше всего сообщений поступило от жителей Удмуртской республики, Владимирской, Орловской и Свердловской областей — с проблемами даже столкнулись пользователи из Беларуси.