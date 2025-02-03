Почему проводные подключения безопаснее Wi-Fi и Bluetooth?

Bluetooth, Wi-Fi и прочие беспроводные коммуникации давно стали частью бытовой жизни людей — благодаря им электроникой гораздо удобнее пользоваться. Однако у проводного подключения по-прежнему есть одно важное преимущество — его безопасность. Портал makeuseof.com рассказал, почему проводная связь надежнее беспроводной.

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Проводной сигнал нельзя взломать

Беспроводные сети передают данные при помощи радиоволн. А радиоволны, в свою очередь, способны распространяться по окружающей местности и выходить за физические барьеры: например, доходить до соседней квартиры или улицы. Хакеры могут воспользоваться этим, перехватив пакеты информации или внедрив «посредника» где-то между коммуникацией двух устройств, чтобы манипулировать данные.

Проводным устройствам это не грозит, потому что они зависят от физических кабелей. Физический контроль устраняет возможность удаленного взлома, что обеспечивает более надежную защиту.

Проводное подключение требует личного доступа к устройствам

Если злоумышленник не может воспользоваться уязвимостью беспроводной системы, ему нужно получить физический доступ к устройству. А это значит, что хакер должен лично подключить свою машину к сети через порт, развернуть дополнительные инструменты, зачастую стоящие немалых денег, и действовать быстро. По этой причине физические барьеры значительно повышают риск для злоумышленников. Многие организации и даже жилые помещения следят за пешим трафиком при помощи камер наблюдения и прочих систем безопасности, а доступ к серверным или другим важным точкам ограничен.

«Железные» инструменты для взлома проще обнаружить

Неавторизованные устройства, подключенные к проводной сети, обычно выглядят гораздо более подозрительными, чем в беспроводной. Если атака по Wi-Fi не оставляет после себя физических следов, то взлом с помощью дополнительных инструментов задействует гаджеты, которые можно идентифицировать и убрать. Да, существуют и более продвинутые устройства, которые сложно засечь, но обыватель вряд ли с ними столкнется — тяжелую артиллерию используют только для крупных целей.

Не нужно переживать о тонкой настройке безопасности

Беспроводные сети требуют правильной конфигурации для защищенного обмена данными. А ошибиться в параметрах проводных гораздо сложнее, потому что переменных меньше. Не надо беспокоиться об устаревших протоколах шифрования, стандартных паролях для входа, открытых точках доступа и других нюансах. Отсутствие радиосигналов понижает акцент на сложные технические настройки для простейшей безопасности.