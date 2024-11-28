Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки игр

Американская стартап-компания xAI откроет студию для разработки игр, которая в своей деятельности будет использовать искусственный интеллект. Об этом сообщил американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Слишком много игровых студий принадлежат крупным корпорациям. xAI собирается открыть игровую студию ИИ, чтобы снова сделать игры великими!" — поделился он.

Компания xAI основана Маском в марте 2023 года. Ее цель состоит в создании ИИ, способного к продвинутым математическим рассуждениям. В конце августа Маск показал суперкомпьютер Tesla Cortex для обучения супер-ИИ. Система будет оснащена 70 000 ИИ-серверами, потребляющими в общей сложности 130 МВт, с планами расширения до 500 МВт к 2026 году.

Cortex станет крупнейшим у Tesla суперкластером для обучения систем ИИ, где будут работать 50 000 ускорителей Nvidia H100 и 20 000 ускорителей собственной разработки компании. Система создается для решения задач ИИ в реальном мире.