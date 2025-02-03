Как делать скриншоты на iPhone без кнопок

На вашем iPhone сломались кнопки, и теперь не получается делать снимки экрана? К счастью, iOS предусматривает запасные варианты, для которых не нужны физические кнопки. Портал makeuseof.com рассказал, как еще можно делать скриншоты на iPhone.

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Через AssistiveTouch

При неработающей кнопке «Домой» скриншоты можно снимать с помощью AssistiveTouch — инструмента доступности, который позволяет пользоваться многими функциями iPhone через меню на экране, без кнопок. AssistiveTouch включается в меню «Универсальный доступ» — «Прикосновение».

После активации этого инструмента в верхней части экрана появится специальная белая кнопка. Она открывает список быстрого доступа к различным действиям — в том числе и снимкам экрана. Если же вы не хотите каждый раз искать скриншоты в списке, то в меню AssistiveTouch можно включить съемку экрана при долгом или двойном нажатии на кнопку.

Через Back Tap

Не нравится маячащая на экране белая кнопка? Не проблема, есть еще один вариант. Перейдите в меню «Универсальный доступ» — «Прикосновение» и включите функцию «Коснуться сзади». Она позволяет привязать к двойному или тройному нажатию на заднюю панель смартфона определенное действие. Назначьте съемку скриншота на одну из этих опций — и готово.

Через Siri

Siri способна на многое, и простейшие задачи, вроде снимков экрана, ей тоже по плечу. Активируйте помощника голосом, после чего попросите Siri сделать скриншот или снимок экрана. Метод не самый быстрый, т.к. ассистенту потребуется время, чтобы понять ваш запрос, но он удобный, если у вас заняты руки и вы не можете воспользоваться другими способами.