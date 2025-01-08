Самые опасные астероиды в Солнечной системе

Падение Чикшулубского метеорита 66 млн лет назад уничтожило три четверти живых организмов на Земле. Чтобы не допустить подобного катаклизма в будущем, NASA тщательно наблюдает за всеми объектами, чьи траектории пересекаются с орбитой Земли. Портал livescience.com рассказал о самых опасных астероидах в Солнечной системе.

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101955 Bennu

Размер: 0,49 км

Масса: 74 млн тонн

101955 Bennu был обнаружен в 1999 году. Он по-прежнему представляет наибольшую угрозу для Земли, но, к счастью, не в обозримом будущем. По подсчетам NASA, в следующий раз астероид пройдет мимо нашей планеты 24 сентября 2182 года. При этом шанс столкновения составляет 0,037% — или 1 к 2 700.

Чтобы подготовиться к этой дате, ученые пытаются собрать как можно больше информации о богатом углеродом астероиде. Специалисты предполагают, что он откололся от более крупного объекта 2 млрд 700 млн лет назад. А 24 сентября 2024 года на Землю вернулся зонд NASA OSIRIS-REx, забравший образец породы Bennu. Ранние результаты анализа показывают, что он содержит фундаментальные элементы, необходимые для жизни, в том числе простую аминокислоту глицин и много водосодержащих минералов.

Если Bennu столкнется с Землей, то сила столкновения по энергии будет эквивалентна взрыву 1,4 млрд тонн динамита. Катастрофа причинит большие разрушения, но не уничтожит планету. Однако падение астероида в плотно населенной области способно привести к миллионам жертв.

29075 (1950 DA)

Размер: 1,3 км

Масса: 78 млн тонн

На втором месте после Bennu в списке объектов риска — 29075 (1950 DA). Он пропал с радаров после открытия в феврале 1950 года, но вновь появился в поле зрения астрономов полвека спустя. Ученые полагают, что 1950 DA — огромная куча железно-никелевого щебня. Шанс столкновения этого астероида с Землей 16 марта 2880 года оценивается в 0,0029% — или 1 к 34 500. И он, в отличие от Bennu, достаточно большой, чтобы привести к глобальному катаклизму и потенциально уничтожить человечество.

2023 TL4

Размер: 0,33 км

Масса: 47 млн тонн

2023 TL4 показывает, что даже недавно открытые объекты могут почти сразу попасть в список самых опасных астероидов. По наблюдениям между 8 и 19 октября 2023 года астрономы рассчитали, что шанс столкновения астероида с Землей 10 октября 2119 года составит 0,00055% — или 1 к 181 000. Приблизительная мощность столкновения будет эквивалентна взрыву 7,5 тонн динамита.

2007 FT3

Размер: 0,34 км

Масса: 54 млн тонн

2007 FT3 считается «потерянным астероидом», потому что астрономы не могут обнаружить его с 2007 года. Орбита объекта на данный момент не слишком хорошо очерчена, но NASA прогнозирует, что шанс столкновения с Землей 3 марта 2030 года составляет 0,0000096% — или 1 к 10 млн. Если это произойдет, то мощность взрыва будет достаточной, чтобы причинить огромный ущерб региону падения. Но, к счастью, недостаточной для настоящего катаклизма.

1979 XB

Размер: 0,66 км

Масса: 390 млн тонн

Еще один потерянный астероид, пропавший с радаров на 40 лет. Орбита 1979 XB плохо изучена, поэтому шанс столкновения оценивается всего в 0,000055% — или 1 к 1,8 млн. Если 24 декабря 2113 года он действительно упадет на Землю, то выброс энергии будет эквивалентен взрыву 30 млрд тонн динамита.