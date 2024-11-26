Астрономы смоделировали строение Нептуна и Урана

Американский ученый смоделировал глубинные слои Урана и Нептуна, не смешивающиеся друг с другом и препятствующие созданию дипольного магнитного поля. По словам автора, верхний слой Урана и Нептуна состоит из воды, а нижний — из углерода, азота и водорода. Будущие миссии к этим планетам помогут проверить гипотезу. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Астрономы смоделировали строение Нептуна и Урана
© globallookpress.com

Дипольное магнитное поле Земли, полагают ученые, появилось благодаря конвекции. Это процесс, при котором внутренняя тепловая энергия переносится потоками вещества внутри планеты. На Земле конвекция возможна благодаря раскаленному и расплавленному железному ядру. Однако у Урана и Нептуна магнитное поле не дипольное, а квадрупольное, то есть на планетах существуют сразу два северных и два южных магнитных полюса.

Около 20 лет назад исследователи предположили, что Уран и Нептун должны иметь слои, которые не смешиваются друг с другом, что препятствует созданию дипольного магнитного поля. С помощью моделирования они пытались воссоздать формирование и состав таких слоев, однако ничего не получилось.

© Burkhard Militzer, UC Berkeley

Теперь американский ученый решил повторно смоделировать глубинные слои Урана и Нептуна. Он разработал компьютерную модель машинного обучения, имитирующую поведение 540 атомов, и обнаружил, что слои формируются естественным образом — во время нагревания и сжимания атомов.

«Однажды я посмотрел на модель и увидел, что вода отделилась от углерода и азота. То, что я не мог сделать 10 лет назад, происходило сейчас. Я подумал: "Ух ты! Теперь я знаю, почему образуются слои: один богат водой, а другой — углеродом, а на Уране и Нептуне богатая углеродом система находится ниже. Тяжелая часть остается внизу, а более легкая — сверху, и конвекция невозможна"», — рассказал Буркхард Милитцер, автор исследования из Калифорнийского университета, США.

По словам ученого, под атмосферой Урана толщиной в 4–5 тысяч километров находится слой в 8 тысяч километров из воды, а еще ниже — слой сильно сжатой жидкости из углерода, азота и водорода такой же толщины. Каменистое ядро Урана имеет радиус 2,4 километра, что примерно равно радиусу Меркурия.

Хотя Нептун массивнее Урана и у него более тонкая атмосфера, слои распределены у него так же. Его каменистое ядро немного больше и по размеру эквивалентно Марсу с диаметром 6,7 тысяч километров.

С помощью компьютерного моделирования ученый показал, что при определенных температурах и давлении в недрах планет смесь воды, метана и аммиака естественным образом разделилась на два слоя — в основном потому, что водород выделился из метана и аммиака, составляющего большую часть недр. Исследователь также смоделировал гравитацию планет с учетом своих выводов. Результаты совпали с данными миссии Voyager 2 в конце 1980-ых годов.

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