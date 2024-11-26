iPhone 17 Pro получит новый дизайн

Флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат обновленный дизайн и более дешевые материалы корпуса по сравнению с предшественниками. Об этом сообщает The Information (TI).

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Согласно источнику, флагманские смартфоны Apple вновь будут оснащаться алюминиевой рамкой, материалом, который не использовался в премиальных iPhone с тех пор, как Apple стала выпускать Pro-версии смартфонов. Так, начиная с iPhone 11 Pro использовалась нержавеющая сталь, а с iPhone 15 Pro — титан.

Ранее алюминий применялся лишь в бюджетных моделях, таких как iPhone SE и базовых номерных моделях. Однако в серии iPhone 17 Apple планирует вернуть алюминий для всех моделей.

Кроме того, новые iPhone получат обновленную заднюю панель, сочетающую алюминий и стекло. В верхней части задней панели будет алюминиевый блок с новым прямоугольным выступом камеры, а нижняя часть останется стеклянной. Такой гибридный дизайн станет первым для Apple, а алюминиевый блок камеры будет больше, чем в предыдущих моделях.

Ожидается, что использование алюминия сделает устройства более легкими. Новый дизайн с частично металлической, частично стеклянной задней панелью позволит сохранить беспроводную зарядку и обновить внешнее исполнение устройств, значительно не менявшихся уже пять лет.