Раскрыт дизайн бюджетного смартфона Samsung Galaxy A56

Авторитетный инсайдер OnLeaks совместно с порталом Android Headlines опубликовали качественные рендеры среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A56, раскрыв его дизайн.

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Ключевым изменением в дизайне относительно предшественника станет выступающий блок камер на тыльной панели, в котором объединены все модули. Смартфон также будет оснащен экраном с тонкой рамкой и центрально расположенной фронтальной камерой. Разрешение фронтальной камеры уменьшится с 32 Мп до 12 Мп, однако качество съемки при этом обещают улучшить. На задней панели разместят три датчика с разрешением 50, 12 и 5 Мп.

Кроме того, Samsung Galaxy A56 получит плоскую металлическую рамку, фирменный чип Exynos 1580 и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, которая используется, например, во флагманском Galaxy S24 Ultra. По слухам, новинка также предложит шесть лет поддержки выпуском обновлений Android. Вероятнее всего, работать новинка из коробки будет под управлением Android 15, что обеспечит смартфону поддержку Android 21.

Дата выхода Samsung Galaxy A56 пока не раскрывается.