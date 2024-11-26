Представлен бюджетный смартфон Nubia с батареей на 5000 мАч

ZTE анонсировала бюджетный смартфон Nubia V70 Design (в некоторых регионах – Blade V70 Design). Как следует из названия, отличительной особенностью гаджета является его дизайн.

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Тыльная панель Nubia V70 Design выполнена из веганской кожи оранжевого и нефритово-зелёного цветов. Также доступны классические чёрный и розовый варианты со стеклянной задней крышкой.

Особенности

ZTE Nubia V70 Design оснащён 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе чипсета Unisoc T606 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели в квадратном блоке установлена основная камера с тремя датчиками. Разрешение главного сенсора составляет 50 Мп, данные о двух других пока отсутствуют. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Скорость зарядки составляет 22,5 Вт. Что касается программного обеспечения, смартфон работает под управлением MyOS 14 на базе Android 14 и поддерживает функцию Live Island 2.0, напоминающую Apple Dynamic Island.

Сроки выхода, цвета и цена

Nubia V70 Design доступен для предзаказа на Филиппинах через популярные интернет-магазины Lazada, Shopee и TikTok. Продажи стартуют 28 ноября. Пользователям предлагаются четыре цветовых варианта: Citrus Orange и Jade Green (веганская кожа), а также Rose Pink и Stone Gray (стекло).

Стоимость смартфона составляет 5300 филиппинских песо (около $100). Пользователи, оформившие предзаказ, могут рассчитывать на различные бонусы. На некоторых платформах Nubia V70 Design доступен примерно за $85. Также предлагаются дополнительные подарки, например, беспроводные колонки.