Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил административный штраф в размере 7 млн рублей мессенджеру Telegram за нарушение порядка ограничение доступа к информации и информационным ресурсам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания Telegram признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), ей назначен штраф в размере 7 млн рублей", - сообщили в суде.

В конце октября сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление ряда каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. О какой информации идет речь в этот раз, в суде не уточнили. Санкция вменяемой мессенджеру статьи КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до 4 млн рублей.

15 октября постановлением Таганского суда компания Telegram была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Тогда суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей. Причина этого решения до назначения штрафа также не называлась. В августе Telegram вновь оштрафован за аналогичное правонарушение на 4 млн рублей.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.