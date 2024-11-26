У летучих мышей нашли «план Б» на случай плохой слышимости

У летучих мышей есть «план Б» на случай плохой слышимости, выяснили нейробиологи из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США), экспериментальным путем. Свое открытие они описали в журнале Current Biology.

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Животные по-разному адаптируются к сенсорной депривации. Люди в шумном баре могут наклоняться, чтобы лучше расслышать, что говорит собеседник. Кошки и собаки прислушиваются, манипулируя ушными раковинами. Как бы то ни было, у них остаются другие каналы восприятия.

Для летучих мышей слух критически важен, потому что в полете они ориентируются при помощи эхолокации. Ученые проверили, как поведут себя рукокрылые, если их этой возможности лишить.

Экспериментаторы заблокировали летучим мышам важнейший слуховой путь в среднем мозге медикаментозным путем и заставили их лететь за угощением. На удивление, испытуемые с заданием справились. Хотя с явными трудностями — не так быстро, врезаясь во все подряд, — но с первой попытки.

«Летучие мыши способны к гибкому адаптивному поведению. У других млекопитающих и людей тоже есть эти адаптивные механизмы, которые могут быть использованы для принятия решений и навигации в окружающей среде, но что здесь поразительно — так это то, насколько быстро они включаются, почти автоматически», — удивлена профессор Синтия Мосс.

Чтобы улучшить эхолокацию с подавленным слухом, летучие мыши летали ниже, ближе к стенам, а также увеличили количество и протяжность своих криков, расширив полосу пропускания этих сигналов.

«Эти адаптации очень интересны, потому что обычно мы наблюдаем их, когда летучие мыши компенсируют внешний шум, а это — дефицит внутренней обработки», — заметила нейроэтолог Кларис Диболд.

При повторении экспериментов навыки компенсации летучих мышей не улучшились, из чего исследователи сделали вывод, что открытый ими адаптационный механизм — врожденный, а не приобретенный; способ навигации в условиях глухоты может быть латентным и жестко запрограммированным.

Ученые вообще не ожидали, что полностью лишенные слуха летучие мыши смогут летать, призналась Мосс. Возможно, у них есть несколько путей передачи звуковой информации в слуховую кору.