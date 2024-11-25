«Прогресс МС-28» спас МКС от столкновения с космическим мусором

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

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Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором», — говорится в публикации.

В Роскосмосе добавили, что двигатели «Прогресса» были включены в 12:49 по московскому времени и проработали около трех минут. В результате был выдан импульс величиной 0,3 м/с. Это позволило увеличить орбиту станции примерно на 500 метров.