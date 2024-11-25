В России создадут квантовый компьютер на 75 кубитов

Руслан Юнусов, советник генерального директора «Росатома» и сооснователь Российского квантового центра сообщил, что российские разработчики планируют создать квантовый вычислитель с мощностью в 75 кубитов уже к 2025 году.

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По его словам, ключевая задача для разработчиков — повышение точности работы квантовых систем. Это особенно важно для выполнения полезных вычислений, которые могут принести практическую пользу в экономике и промышленности.

Также Руслан Юнусов, советник генерального директора «Росатома» сообщил, что российские разработчики квантовых компьютеров планируют к 2030 году решить ряд сложных задач, которые окажут реальное влияние на экономику. Их цель — создать технологию, способную превзойти возможности современных суперкомпьютеров. Однако, как отметил Юнусов, дальнейшее увеличение производительности таких систем должно сопровождаться повышением их точности.