В Android появилась функция переноса данных без паролей

В операционную систему (ОС) Android добавили функцию бесшовного переноса данных из приложений. На это обратило внимание издание TechSpot.

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Описание опции «Восстановление учетных данных» появилось на Google. Специалисты объяснили, что при настройке нового смартфона пользователю не придется повторно вводить пароли в каждом приложении — банковском сервисе, соцсети и других программах.

В документации для разработчиков описано, как можно настроить функцию бесшовного переноса данных и учетных записей. Чтобы разрешить перенос паролей, пользователь должен будет сделать резервную копию данных на старом смартфоне, создать ключ восстановления и ввести его на новом девайсе. Спустя время все файлы и учетные записи окажутся на новом аппарате.

Функция поддерживает Android 9 и более новые версии ОС. По словам журналистов, обновление связано с недавним анонсом Android 16. Ожидается, что разработчики приложений добавят новую функцию в свои сервисы в ближайшие дни.

В конце ноября стало известно, что корпорация Google позволит переносить данные с одного смартфона на другой при первой настройке быстрее. Функция работает как при переносе информации с Android-устройств, так и с iPhone.