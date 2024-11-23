"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС

Космический корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками, научным оборудованием и другими грузами пристыковался к МКС. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС.

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Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме.

Как ранее писала «Парламентская газета», 21 ноября ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на опорную орбиту «Прогресс» с почти тремя тысячами тонн груза на борту. На МКС помимо оборудования и топлива отправили питьевую воду и продукты питания для космонавтов.