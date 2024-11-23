Microsoft подтвердила проблему «ломающихся» сканеров в Windows 11

Microsoft подтвердила наличие проблем с работой сканеров на Windows 11 и откатила обновление. Об этом сообщает портал Neowin.

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Проблема связана с протоколом eSCL, который работает некорректно в операционной системе Windows 11 версии 24H2. Из-за этого компания заблокировала соответствующее обновление.

Как сообщили в Microsoft, причина проблемы заключается в том, что устройства не могут переключаться в USB-режим после eSCL.

«После установки Windows 11 версии 24H2 могут возникнуть проблемы с обнаружением USB-устройств, поддерживающих протокол сканирования eSCL. Устройство может не обнаружить подключенное USB-устройство. Эта проблема в основном затрагивает USB-подключенные многофункциональные устройства или отдельные сканеры, поддерживающие функцию сканирования и протокол eSCL», — говорится в сообщении Microsoft.

eSCL — это протокол, разработанный для сканеров, который позволяет сканировать документы без установки драйверов. Он обеспечивает возможность сканирования как по сети, так и через USB. Проблема возникает из-за того, что устройство не может переключиться из режима eSCL в режим USB.