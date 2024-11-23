Ученые раскрыли тайну ацтекских «свистков смерти»

Швейцарские ученые провели новое исследование древних ацтекских артефактов — «свистков смерти». Считалось, что древние индейцы использовали их как простой амулет, но рискованный эксперимент помог узнать истину.

© Вечерняя Москва

В 1999 году останки молодого человека были обнаружены во время археологических работ в древнем городе Тлателолько, недалеко от Мехико. В его руке был небольшой керамический свисток в форме черепа. Первоначально археологи сочли находку простым погребальным украшением.

Спустя 15 лет выяснилось, что этот предмет издает ужасный звук, похожий на человеческий крик. Позже артефакт получил название «свисток смерти».

Исследователи из Цюрихского университета изготовили точные копии древних свитков и провели эксперименты с добровольцами. Участники не были проинформированы об истории и происхождении предмета. При прослушивании записей со звуком свистка все испытуемые отмечали очень неприятные ощущения.

Устройство зафиксировало повышение активности в слуховой части мозга участников эксперимента. Их тела восприняли эти звуки как серьезную угрозу и были немедленно вынуждены сосредоточиться на причине опасности, передает РИА Новости.

На территории парка «Ундория» в Ульяновской области был обнаружен скелет морского ящера, который жил 130 миллионов лет назад в раннем меловом периоде.

Археологи нашли останки «ребенка-вампира» во время раскопок в польском городе Хелм. Группа ученых нашла кости ребенка без головы по время раскопок в епископском саду.