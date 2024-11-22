Открыта самая молодая экзопланета

Международная команда астрономов объявила об открытии самой молодой экзопланеты, обнаруженной так называемым транзитным методом. Она получила название IRAS 04125+2902b, ее возраст оценивается всего в 3 миллиона лет.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Sci News. Гигантская экзопланета, также известная как TIDYE-1b, расположена примерно в 522 световых годах от Земли в созвездии Тельца. Она была обнаружена транзитным методом. Это означает, что планета периодически перекрывает свет своей звезды от наблюдателя.

В рамках исследования было определено, что вновь открытый мир совершает один оборот вокруг своей родительской звезды IRAS 04125+2902 за 8,83 дня. Вместе со своей звездой планета входит в структуру Молекулярного облака Тельца, известного активным звездообразованием. Радиус IRAS 04125+2902b составляет 0,96 радиуса Юпитера, при этом вновь открытый мир весит втрое меньше Юпитера.

"IRAS 04125+2902b бросает вызов предыдущим теориям о скорости формирования планет, - говорит соавтор исследования Мэдисон Барбер из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. - В то время как формирование Земли заняло 10-20 миллионов лет, эта экзопланета появилась всего за 3 миллиона лет. Она совершает один оборот вокруг своей звезды примерно каждую неделю. Открытие таких объектов позволяет нам заглянуть в прошлое и увидеть процесс формирования планет".

Планета была обнаружена при помощи космического аппарата TESS, который специализируется на поиске новых миров транзитным методом. Этот аппарат обнаружил тысячи кандидатов в экзопланеты, несколько сотен уже идентифицировано. Среди них мир IRAS 04125+2902b стал самой молодой известной транзитной планетой.