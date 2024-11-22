«Роскосмос» сообщил о новом маршруте станции «Луна-26»

Полет станции «Луна-26» к естественному спутнику Земли займет 22 дня. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», передает РИА Новости.

© ИКИ РАН

Станция будет добираться до Луны уже по другой схеме, используя орбиты сначала околоземную, потом окололунную, уточнил Борисов. Он отметил, что такая траектория нужна для исключения возможных нюансов и отработки всей аппаратуры, которая будет ответственна за функционирование миссии.

Как отмечается, по достижении Луны станция будет выполнять функции мониторинга Луны, выбирать площадку для будущей посадки, а также будет ретранслятором для передачи сигналов после посадки «Луны-27», которую запустят через год.

Глава Роскосмоса высказался о судьбе МКС

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что освоение Луны будет зависеть от добычи энергии на ней. Государство, которое сможет обеспечить этот процесс, станет пионером в колонизации спутника Земли.