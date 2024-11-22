«Роскосмос» сообщил о новом маршруте станции «Луна-26»
Полет станции «Луна-26» к естественному спутнику Земли займет 22 дня. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», передает РИА Новости.
Станция будет добираться до Луны уже по другой схеме, используя орбиты сначала околоземную, потом окололунную, уточнил Борисов. Он отметил, что такая траектория нужна для исключения возможных нюансов и отработки всей аппаратуры, которая будет ответственна за функционирование миссии.
Как отмечается, по достижении Луны станция будет выполнять функции мониторинга Луны, выбирать площадку для будущей посадки, а также будет ретранслятором для передачи сигналов после посадки «Луны-27», которую запустят через год.
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Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что освоение Луны будет зависеть от добычи энергии на ней. Государство, которое сможет обеспечить этот процесс, станет пионером в колонизации спутника Земли.