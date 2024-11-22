Глава «Роскосмоса» высказался о судьбе МКС

Международная космическая станция началась как проект России и США, и ее судьба должна решаться совместно. Такое мнение в эфире канала «Соловьев.Live» выразил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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По словам Борисова, в настоящее время обсуждаются варианты сведения станции с орбиты с ее последующим затоплением в океане. Решения, в том числе технические, должны устраивать обе стороны.

МКС находится на орбите с 1998 года, ее эксплуатация продлена до 2024 года и возможна далее.

По мнению главы «Роскосмоса», завершение проекта МКС нужно рассматривать не с точки зрения политических амбиций, а с точки зрения целесообразности и надежности. Он напомнил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сведения МКС с орбиты без помощи российских грузовиков «Прогресс», способных доставить на станцию большой объем топлива. Предпринимателю Илону Маску уже заказана аналогичная машина.

«Ведь, слушайте, если кто-то рискнет, скажет — ну давайте это делать без русских, тот берет всю ответственность за корректный сход с орбиты. Если что-то будет не так, на этот вопрос нужно иметь ответ», — сказал Юрий Борисов.

Он уточнил, что МКС, по-видимому, будут топить не по частям, а целиком, хотя после входа в атмосферу от 400-тонного объекта останется «очень серьезное месиво».

7 октября глава NASA Билл Нельсон назвал сотрудничество России и США в космосе «феноменальным». Он напомнил, что оно началось в 1975 году с проекта «Союз – Аполлон» и продолжается до сих пор.