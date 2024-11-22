В Тверской области нашли один из древнейших городов славян

В окрестностях Торопца ученые нашли уникальные могильники славянских племен. Об открытии сообщает научно-популярный журнал «Родина».

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Археологи изучили древние сооружения и керамические изделия кривичей, которые населяли Тверскую область в X-XIII веках. В районе деревни Селяне также были найдены 30 захоронений с браслетами, подвеской, стеклянными предметами и уникальным очельем, украшенным нашивными бляшками.

Ученые подчеркнули, что найденные захоронения — одни из древнейших в регионе. В будущем археологи планируют воссоздать внешний вид жителей Торопца.

Торопец находится к западу от Твери и считается одним из старейших городов России: первые упоминания в сказаниях о монахе Киевопечерского монастыря относятся к 1074 году. Археологи предполагают, что территория города была заселена славянами уже в VII-VIII веках.