«Звук» представил генератор плейлистов с ИИ

HiFi-стриминг "Звук" представил генератор персонализированных музыкальных подборок "ГигаМикс" на базе искусственного интеллекта.

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Пользователи смогут искать музыку под настроение, время суток или конкретную ситуацию, сообщили в пресс-службе компании.

"Задача "Звука" - сделать так, чтобы любимые и новые треки находили слушателя сами, подстраиваясь под его контекст, настроение и вкусы. Модели искусственного интеллекта, лежащие в основе "ГигаМикса", постоянно обучаются и совершенствуются, чтобы предлагать еще более точные подборки и качественно обрабатывать даже самые нестандартные запросы. Мы создали такой инструмент, который сможет не только генерировать уникальные плейлисты, но и заботливо и чутко сопровождать слушателя в любом контексте, делая его будни ярче", - рассказал генеральный директор "Звука" Михаил Ильичев.

Алгоритмы генератора анализируют музыкальные предпочтения пользователя и подбирают композиции по запросу. С его помощью можно найти плейлист для утренней рутины, тренировки или работы. "ГигаМикс" также может рекомендовать пользователям новые треки, похожие на уже прослушанные.

Для создания музыкальной подборки с помощью генератора необходимо открыть приложение "Звук", зайти в раздел "Коллекция", нажать на "Создать плейлист" и выбрать "ГигаМикс-плейлист". Пользователю потребуется ввести запрос или выбрать уже готовый. Для более точного результата можно подробно описать настроение, ситуацию, жанр, темп, эпоху или язык композиций.

Понравившиеся плейлисты можно сохранить в разделе "Коллекция".

По данным компании, в "Звуке" ежедневно появляется более 60 тыс. новых треков.