Получены наножидкости для применения в энергетике

Российские ученые получили наножидкости на основе углеродных наночастиц для применения в солнечных коллекторах. Такие жидкости являются наиболее подходящими материалами со способностью поглощения солнечного света и высокой теплопроводностью, необходимыми в энергетике, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Принцип работы солнечного коллектора основан на преобразовании солнечной энергии в тепловую. Традиционно в солнечных коллекторах тепло поглощается и преобразовывается в энергию от нагретой поверхности, однако такой метод не является самым эффективным. Для решения этой проблемы ученые предлагают жидкости с равномерно распределенными в них наночастицами. Они обладают улучшенными характеристиками поглощения и передачи солнечной энергии, что позволяет им эффективно преобразовывать солнечное излучение в полезную энергию.

"Исследователям из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН экспериментальным методом удалось получить и исследовать наножидкости, которые подходят под все параметры: наножидкости на основе углеродных наноматериалов", - говорится в сообщении издания.

Углеродные наноматериалы с определенной электронной структурой способны эффективно поглощать и преобразовывать свет в тепло. "Эти материалы имеют особое строение, при котором свет захватывается электронами", - цитирует издание научного сотрудника Института теплофизики СО РАН Марину Морозову.

Жидкости могут найти применение в гибридных солнечных коллекторах, в которых сочетаются как фотоэлектрические солнечные элементы (часто расположенные в солнечных панелях), так и солнечные тепловые коллекторы. Они также изучают наноматериалы и с другими частицами, востребованными в разных технологических направлениях.