Получены наножидкости для применения в энергетике
Российские ученые получили наножидкости на основе углеродных наночастиц для применения в солнечных коллекторах. Такие жидкости являются наиболее подходящими материалами со способностью поглощения солнечного света и высокой теплопроводностью, необходимыми в энергетике, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
Принцип работы солнечного коллектора основан на преобразовании солнечной энергии в тепловую. Традиционно в солнечных коллекторах тепло поглощается и преобразовывается в энергию от нагретой поверхности, однако такой метод не является самым эффективным. Для решения этой проблемы ученые предлагают жидкости с равномерно распределенными в них наночастицами. Они обладают улучшенными характеристиками поглощения и передачи солнечной энергии, что позволяет им эффективно преобразовывать солнечное излучение в полезную энергию.
"Исследователям из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН экспериментальным методом удалось получить и исследовать наножидкости, которые подходят под все параметры: наножидкости на основе углеродных наноматериалов", - говорится в сообщении издания.
Углеродные наноматериалы с определенной электронной структурой способны эффективно поглощать и преобразовывать свет в тепло. "Эти материалы имеют особое строение, при котором свет захватывается электронами", - цитирует издание научного сотрудника Института теплофизики СО РАН Марину Морозову.
Жидкости могут найти применение в гибридных солнечных коллекторах, в которых сочетаются как фотоэлектрические солнечные элементы (часто расположенные в солнечных панелях), так и солнечные тепловые коллекторы. Они также изучают наноматериалы и с другими частицами, востребованными в разных технологических направлениях.
"Наножидкости могут использоваться и в других сферах. Например, в охлаждающих системах микроэлектроники, электрохимических системах накопления электроэнергии, обработке текстильных материалов, биологии, медицине и прочее. В будущем знания о наножидкостях будут расширяться, привнося с собой все новые материалы и технологии", - приводит издание слова старшего научного сотрудника института Алексея Зайковского.