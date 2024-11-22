Amazon грозит антимонопольное расследование в ЕС

Антимонопольные органы ЕС могут инициировать расследование против корпорации Amazon из-за вероятного нарушения Закона о цифровых рынках. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, расследование может начаться уже в 2025 году. В его рамках органы власти ЕС выяснят, отдает ли Amazon несправедливое предпочтение товарам под собственным брендом, продаваемым на ее онлайн-площадке. Если в ходе расследования Брюссель установит, что компания нарушала законодательство сообщества, ей может грозить штраф в размере до 10% ее глобального годового оборота. Источники агентства уточняют, что решение о начале расследования должно быть принято в ближайшие месяцы Тересой Риберой, вступающей в должность вице-президента Еврокомиссии (ЕК), ответственного за вопросы конкуренции.

В Amazon в свою очередь заявили, что компания соблюдает Закон о цифровых рынках ЕС и "конструктивно взаимодействует" с ЕК в вопросах своей деятельности в сообществе. Тем не менее, как пишет Reuters, с момента появления информации о возможном расследовании акции Amazon падали на 3%, достигая $196,91 за штуку. По данным сервиса Yahoo Finance, по состоянию на 16:00 по восточному времени США (00:00 мск) цена закрытия акций компании составляла $198,38 за бумагу.

Агентство напоминает, что в данный момент ЕС также ведет расследование в отношении деятельности других американских техногигантов - Apple, материнской компании Google - Alphabet и Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена). Решение по итогам каждого из этих дел будет также принимать Рибера.

14 ноября ЕК сообщила о своем решении оштрафовать корпорацию Meta на €797,72 млн за нарушение европейских норм конкуренции. Как отмечалось, в Брюсселе установили, что компания "вводила неконкурентные условия для продавцов рекламы" в принадлежащих ей соцсетях и приложениях. За Meta остается право оспорить данное решение в Суде ЕС.