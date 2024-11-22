Созданы самые тонкие в мире спагетти

Команда из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) создала самые тонкие в мире спагетти. Они примерно в 200 раз тоньше человеческого волоса.

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Диаметр спагетти составляет 372 нанометра. Их изготовили с помощью технологии электропрядения – нити из муки и жидкости протягивали через кончик иглы под действием электрического заряда. В результате получился слой нановолокон. Отдельные нити являлись настолько тонкими, что их невозможно было рассмотреть даже в микроскоп.

Ученые подчеркнули, что приготовить такие макароны невозможно – они пережарятся менее чем за секунду. Поэтому их нельзя рассматривать как новый продукт питания. Однако чрезвычайно тонкие нити можно использовать, к примеру, в медицине.

Уже известны нановолокна из растительного крахмала. Они обладают высокой пористостью, пропускают воду и влаговпитывающие вещества, но являются эффективным барьером для бактерий. Поэтому их применяют для изготовления бинтов и перевязочных материалов. Также нановолокна могут использоваться для регенерации костей или доставки лекарственных препаратов к различным органам.

Но процесс извлечения и очистки крахмала из растительных клеток требует много энергии и воды. Новый метод, предложенный британскими учеными, предполагает создание нановолокон непосредственно из богатых крахмалом ингредиентов, таких как мука. Он более экологичен и безопасен для окружающей среды, сообщает Nanoscale Advances.