Роутеры D-Link оказались оказались уязвимыми для хакеров

Роутеры D-Link, популярные в России и за её пределами, оказались уязвимыми для хакеров из-за критической ошибки, позволяющей удалённо запускать произвольный код.

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Устройства потенциально заражаемых моделей — DSR-150, DSR-150N, DSR-250, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N — уже сняты с производства, а потому компания отказалась выпускать обновления для устранения проблемы.

Владельцы этих роутеров могут столкнуться с утечкой данных, установкой вредоносного ПО и DoS-атаками.

D-Link рекомендует заменить устаревшие устройства на новые модели, но скидки на замену предоставляются только в США — для россиян такая опция недоступна.

Проблема касается не только маршрутизаторов. Ранее D-Link отказалась устранять бреши в сетевых хранилищах, подвергнув риску десятки тысяч пользователей по всему миру.