Объяснено существование невозможных звезд

Группа астрономов предложила объяснение существования двух необычных систем с солнцеподобными звездами, вращающимися вокруг черных дыр, что ранее считалось невозможным. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Эти две черные дыры, получившие названия BH1 и BH2, обладают массами, почти в десять раз превышающими массу Солнца. Хотя такая масса черных дыр не является редкостью, эти системы выделяются наличием звезд-компаньонов, которые по своим характеристикам схожи с Солнцем. Эти звезды находятся на очень широких орбитах, что делает их особенно интересными для астрономов.

Обычно звезды, подобные Солнцу, не переживают превращение компаньона в черную дыру, так как процесс смерти гигантских звезд часто приводит к выбросу более мелких компаньонов из системы или их поглощению. Чтобы объяснить этот феномен, ученые изучили эволюцию чрезвычайно массивных звезд не менее 80 масс Солнца, которые в конце своей жизни выбрасывают мощные звездные ветры, предотвращающие поглощение меньших звезд.

Эти звездные ветры оказываются ключевым фактором в сохранении системы. Они вытягивают огромное количество материала из гигантской звезды на поздних стадиях ее эволюции, не давая звезде расшириться и поглотить звезду-компаньона. В результате после взрыва сверхновой остается черная дыра, вокруг которой продолжает вращаться меньшая звезда.

Более того, исследователи изучили вероятность возникновения такого сценария и обнаружили, что он является достаточно частым. Они выяснили, что звезда, подобная Солнцу, с достаточно широкой орбитой может пережить этот этап эволюции, если звездные ветры будут достаточно сильными, чтобы ограничить ярость гигантской звезды, но при этом не нарушат орбиту меньшей звезды.

На основании своих выводов астрономы предполагают, что в данных Gaia могут скрываться сотни подобных систем, ожидающих открытия. Это исследование подчеркивает, насколько сложной и непредсказуемой может быть Вселенная и как она продолжает удивлять ученых своими неожиданными явлениями.