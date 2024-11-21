Раскрыт механизм восстановления короны Солнца после выбросов плазмы

Российские и зарубежные астрономы раскрыли физические процессы, управляющие процессом восстановления короны Солнца после того, как в ней возникают темные и опустошенные области из-за мощных выбросов плазмы.

Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Мы заметили, что димминги - следы солнечных выбросов - часто исчезают быстрее, чем ожидалось. Изучая как темные, так и яркие области солнечной короны, мы обнаружили постоянное расширение корональных петель. Они играют важную роль в механизме восстановления короны, что помогает объяснить, почему димминг исчезает раньше, чем предполагалось", - пояснила научный сотрудник "Сколтеха" Галина Чикунова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Чикунова и ее коллеги пришли к такому выводу в ходе анализа снимков, которые были получены американскими зондами SDO и STEREO при наблюдениях за состоянием солнечной короны во время четырех мощных выбросов корональной плазмы, которые произошли в 2011, 2012 и 2019 годах. Каждое из этих проявлений солнечной активности сопровождалось резким потускнением тех регионов Солнца, откуда были выброшены в космос сгустки солнечной плазмы.

Для анализа этих снимков ученые разработали алгоритмы, которые позволяют локализовать темные и опустошенные области на фотографиях с SDO и STEREO, отслеживать перемены в яркости их свечения и выявлять связанные с ними изменения в структуре внешних оболочек Солнца. При их помощи астрономы выяснили, что ключевую роль в восстановлении короны играют корональные петли - аркообразные структуры внутри короны Солнца, состоящие из плотных скоплений плазмы, заточенных внутри магнитных трубок.

"На изображениях высокого разрешения с космических аппаратов SDO и STEREO мы видим, как корональные петли расширяются и становятся ярче над зонами димминга после коронального выброса массы. Эти петли, которые появляются как до, так и после выбросов, постепенно покрывают и заполняют потемневшие области, что раскрывает механизм того, как Солнце восстанавливается после выброса", - пояснила научный сотрудник Болонского университета (Италия) Джулия Ронка, чьи слова приводит пресс-служба "Сколтеха".

Как отмечают исследователи, понимание важной роли корональных петель в процессе восстановления короны Солнца после выбросов плазмы поможет ученым более точно прогнозировать "космическую погоду", оценивать опасность ее проявлений для Земли и орбитальной группировки, а также отслеживать, как эволюционируют очаги солнечной активности на поверхности светила.

О выбросах солнечной плазмы

Солнце и другие звезды периодически порождают выбросы корональной материи, которые представляют собой сгустки звездной плазмы, выброшенные за пределы светил в результате разрыва линий их магнитных полей. Эти выбросы сопровождаются мощными вспышками рентгена и других электромагнитных волн, которые вызывают возмущения в магнитной оболочке Земли, нарушают работу спутников на орбите и несут угрозу для космонавтов.