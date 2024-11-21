С Байконура стартовал «Союз» с «Прогрессом МС-29»

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Трансляция пуска ведется на сайте «Роскосмоса».

Через некоторое время после старта корабль будет выведен на низкую околоземную орбиту. Его полет к Международной космической станции должен занять двое суток. В субботу, 23 ноября, к 17.36 произойдет стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.

Как ранее рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на транспортном "Прогрессе МС-29" на станцию отправятся для космонавтов сушеные оленина и конина, рыбные, мясные и овощные консервы, хрен, аджика и горчица к ним, супы, творог, каши, кофе, какао, чайные напитки, а также свежие фрукты и сладости. По словам космонавта Алексея Овчинина, корабль также доставит на станцию новогодние подарки.

Ранее сообщалось, что частная космическая компания из Китая Deep Blue Aerospace планирует отправить своих первых туристов в космос в 2027 году. Как указал South China Morning Post, стартап продал два билета стоимостью 1,5 миллиона юаней (210 тысяч долларов) каждый.