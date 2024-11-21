В США испугались за NASA после прихода Трампа и Маска

У американских профильных СМИ растет обеспокоенность по поводу потенциальных угроз независимости и эффективности NASA при администрации Трампа, находящейся под влиянием Илона Маска, чем делится редактор SpaceNews.com.

© Ferra.ru

Критики утверждают, что предлагаемое сокращение бюджета и усиление зависимости от SpaceX могут свести NASA к «простому агентству-подрядчику», что подорвет конкуренцию и инновации в космическом секторе.

Задержки с запуском лунного корабля Starship и использование компанией SpaceX непроверенных технологий, таких как дозаправка на орбите, усиливают у СМИ скептицизм. Критики предостерегают от предоставления SpaceX монополии на коммерческие космические услуги, что может затормозить технологический прогресс и снизить контроль качества.

У Конгресса США, пишет издание, есть инструменты для противодействия этим рискам. Он может обязать NASA продолжать использовать ракеты SLS и корабль Orion для миссий Artemis и других флагманских исследований. Политика заключения контрактов из двух источников могла бы обеспечить участие нескольких компаний в коммерческих миссиях NASA, способствуя «здоровой конкуренции».